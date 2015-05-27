Експерт: деякі політики стали використовувати профспілки у своїх цілях

Про це заявив у своєму коментарі політолог, директор Інституту соціал-політичного проектування Андрій Миселюк.

«Профспілкові лідери, як і депутати повинні пам'ятати, що ресурсів на це у держави немає. Так, нещодавно прем'єр-міністр заявив, що ми будемо переглядати можливість індексації, якщо знайдемо на це реальні грошові кошти в держбюджеті», -- сказав експерт.

За словами Андрія Миселюка, є великі сумніви, що лідери українських профспілок щирі, «оскільки за всі роки української незалежності вони були неодноразово використані популістами для залучення на свій бік електорату».

«У 2002 році під час парламентської кампанії Віктор Ющенко поставив номером два Олександра Стояна, який був лідером профспілок. Так відбувалося весь час. Показово, що при президенті Януковичі Василь Хара очолював ФПУ та профспілки не влаштовували жодних акцій, щоб захищати права трудящих від режиму. З іншого боку, їх активно цікавило профспілкове майно, що залишилося у спадок», -- нагадав експерт.

Політолог вважає, що після дисредитування федерації профспілок, як органу, який в першу чергу захищає права громадян, які працюють, він перетворився в інструмент політичного піару.

«Вони просто надають свої послуги різним політичним силам, коли у них виникає така потреба – отримати політичний реванш або ще більше ускладнити непросту ситуацію в країні», - резюмував Андрій Миселюк.