«Український меридіан» дає Черновецькому 33,4% (опитування)

Рейтинг чинного мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зріс на сьогодні порівняно з попереднім тижнем на 1,4% і становить 33,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати соціологічного опитування, проведеного 31 березня - 6 квітня ГО «Центр суспільних досліджень «Український меридіан» серед киян, оприлюднив експерт центру Сергій КУЗКА.

За його словами, також зріс рейтинг Миколи КАТЕРИНЧУКА, який на сьогодні становить 11,9% проти 10,1% минулого тижня. Натомість Віталій КЛИЧКО, сказав експерт, втрачає прихильність киян: його рейтинг знизився на 4,1% і становить 16,6%.

Тенденція до зниження рейтингу В.КЛИЧКА, зауважив експерт, визначається двома чинниками. По-перше, сказав він, про висування своєї кандидатури на посаду мера заявив М.КАТЕРИНЧУК. Результатом його заяви стало перетікання електорату В.КЛИЧКА – молоді і тих, хто просто принципово проти Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - до М.КАТЕРИНЧУКА. На фоні В.КЛИЧКА, як сказав С.КУЗКА, "блискучого боксера, але і тільки", М.КАТЕРИНЧУК виглядає набагато привабливішою альтернативою, бо його професійна підготовка як юриста, економіста, розробника проекту Податкового кодексу, в очах киян дозволяє йому реально претендувати на посаду Київського міського голови.

По-друге, чинником, що зумовлює зниження рівня підтримки В.КЛИЧКА, зазначив експерт, є "його оточення, окремі персоналії з якого напряму пов’язані у суспільній свідомості з нецільовим використанням коштів міського бюджету і спотворенням історичного обличчя міста".

За його словами, схожі тенденції спостерігаються і серед лідерів виборів до Київради. Так, відбувається зростання рейтингу Блоку Леоніда Черновецького, який сягнув 22,1%.

Як зазначив С.КУЗКА, зростання рейтингу Блоку Черновецького пов’язане з оприлюдненням міською владою звіту про свою діяльність за 2007 рік, а також, за його словами, зі швидкою реакцією, яка забезпечила розблокування заблокованих Держказначейством за дорученням Кабміну муніципальних соціальних виплат пенсіонерам та соціально вразливим верствам киян.

За даними С.КУЗКИ, суттєво знизилася прихильність киян до Блоку Юлії Тимошенко, яка знаходиться нині на рівні 18,2%.

На думку експерта Центру «Український меридіан», така тенденція зумовлена, перш за все, погіршенням макроекономічних параметрів розвитку країни: зростанням інфляції, подорожчанням продуктів харчування і палива тощо.

За даними «Українського меридіану», зараз рекордна кількість українців вважає, що їхнє життя погіршилося. Отже, сказав С.КУЗКА, стрімке падіння рейтингу Юлії ТИМОШЕНКО як прем’єр-міністра закономірно позначається на рейтингу БЮТ, а сподівання, що ті симпатики Ю.ТИМОШЕНКО, які ще залишилися, автоматично голосуватимуть за «київський БЮТ», у якому немає пізнаваних облич, не виправдовуються.

В опитуванні за методом прямого інтерв’ю взяли участь 900 киян. Похибка становить не більше 2,2%.