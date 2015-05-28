Яценюк готовий до діалогу з "легітимно обраними" представниками Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході роботи 8-го Форуму з питань безпеки в Києві прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Мій уряд ніколи не буде вести переговорів з терористами, - сказав Яценюк. – Ми хочемо вести діалог з легітимно обраними представниками Донецька і Луганська. Це наша спільна мета і спільне завдання. Ми хочемо провести вільні і прозорі вибори».

Як повідомляв УНІАН, раніше спікер ВР Володимир Гройсман заявляв, що до консультацій щодо змін до Конституції України має бути залучена законно обрана влада Донецької та Луганської областей.

“До процесу консультацій має бути залучена законно обрана влада”, - зазначив він.

“На мій погляд, законно обрана влада навіть на окупованих тимчасово територіях це ті, кого обирали люди на місцевих виборах в 2010 році - для мене це легітимно обрана влада Донбасу”, - додав Гройсман.