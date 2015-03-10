Київ вестиме переговори щодо зміни Конституції з владою на Донбасі, яку обрали у 2010 році - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

“До процесу консультацій має бути залучена законно обрана влада”, - зазначив він.

“На мій погляд, законно обрана влада навіть на окупованих тимчасово територіях це ті, кого обирали люди на місцевих виборах в 2010 році - для мене це легітимно обрана влада Донбасу”, - додав Гройсман.

Як приклад він зазначив, що йдеться про мера Донецька Олександра Лук'янченка, який був обраний в 2010 році, і він презентує мешканців Донбасу.

Голова ВР наголосив, що з керівництвом цих областей треба проводити консультації.

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“І на заході, і на сході України, і на півдні, і на півночі потрібен діалог, потрібно діалог вести зі всіма, тому що система створюється не для мене, а система створюється для держави і для українців. Тому дуже важливо, щоб цей процес був максимально обговорений з усіма, щоб всі розуміли сутність цих змін”, - зазначив Гройсман.

За його словами, якщо до таких консультацій хтось хоче “долучитися новий, то є дуже якісна система, ми маємо з вами розуміти, хто уповноважений. А як ми можемо це з вами зрозуміти? Тільки демократичні, вільні, визнані місцеві вибори”.

Гройсман наголосив, що вибори мають бути визнані Україною і міжнародною спільнотою.

Відповідаючи на запитання з приводу того, що лідери так званої “ДНР” запрошували Гройсмана відвідати окуповані території, голова ВР сказав: “Після місцевих виборів я із задоволенням від легітимної влади отримаю запрошення і з задоволенням відвідаю будь-який населений пункт Донбасу, тому що Донбас - це Україна”.