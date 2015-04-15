Росія сьогодні значно небезпечніша, ніж СРСР - Расмуссен

Про це в інтерв'ю Newsweek сказав колишній Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен. Він переконаний, що Росія може застосувати проти інших країн Європи тактики, які вона відпрацювала в Україні. Відносини між Москвою і Заходом досягли найбільш критичного рівня з часів Холодної війни на фоні українського конфлікту і постійних порушень європейського повітряного простору російськими військовими літаками, повідомляє ZN.

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"Росія прийняла на озброєння новий підхід, який включає в собі традиційні військові кампанії, більш витончену інформаційну війну за допомогою пропаганди і кампанії з дезінформації з метою вплинути на громадську думку за допомогою фінансових і політичних зв'язків всередині НАТО. Ми добре знаємо про право-радикальні націоналістичні партії, які симпатизують Росії відкрито, і кілька таких "лівих" політичних сил. Такі партії діють в Греції, Угорщині, Болгарії і Франції", - сказав Расмуссен.

При цьому він додав, що Греція і новий прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас "грають з вогнем", намагаючись підігрувати російській пропаганді проти Європи. За словами колишнього Генсекретаря НАТО, Москва не може врятувати грецьку економіку, тому що її власна економіка зруйнована. Лише Захід може допомогти Афінам утриматися на плаву.

Расмуссен також нагадав, що Росія використовує не лише прийоми "гібридної війни", а й демонструє зуби звичним способом, погрожуючи Заходу ядерною зброєю.

"Навіть в часи СРСР комуністичні лідери вагалися, чи починати говорити про ядерний конфлікт. А тепер ми бачимо відкриту дискусію. Зважаючи на це, Росія сьогодні значно небезпечніша ніж СРСР. Радянський Союз був більш передбачуваний, ніж нинішнє російське керівництво", - сказав Расмуссен.

На його думку, через російську агресію НАТО лишиться ключовим гарантом безпеки Європи. Тому варто його розвивати і переглянути визначення терміну атаки, а також умов відповіді на них. Він нагадав, що Альянс зробив певні позитивні зміни і тепер розцінює кібератаки як напад на союзників. Але варто зважати також і на інші "гібридні" методи, які застосовує сьогодні Росія.

"Заходу не варто бути наївним. Треба посилити методи боротьби проти гібридних загроз. Треба більше інвестувати в кібернетичну безпеку, розвідку і тісніше обмінюватися інформацією між союзниками, щоб ми могли у разі необхідності краще поінформувати наші спеціальні оперативні сили", - додав колишній Генеральний секретар НАТО.