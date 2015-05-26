52% українців підтримують вступ до ЄС - дослідження

Про це йдеться у статті "52% за вступ до ЄС – це мало, багато чи достатньо?" на сайті "Європейської правди".

З кінця 2011 року і фактично до Євромайдану в альтернативній постановці питання – МС чи ЄС – Митний союз обирали 30–32% українців, то вже у березні 2014-го прихильників євразійського вектору стало 22%, а у березні 2015-го їх лишилося 13%.

Підтримка ж ЄС водночас зростала. Так, у березні 2014 р. ЄС обирали 45%; за два місяці, у травні 2014 р. – вже 50,5%, а за останніми дослідженнями березня 2015 р. – 52% громадян.

"Але нинішні 52%, скоріше за все, є максимумом підтримки європейського вектору, який можливий станом на сьогодні. Адже попри зростання підтримки європейського вектору, частка тих, хто вважає, що Україні не варто приєднуватися ані до ЄС, ані до Митного союзу, – найбільша за останні 3,5 роки і становить 23%", - зазначають експерти.

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До цих 23% "неприєднанців" можна додати ще 13% тих, хто не визначився. Ось ці 36% і мають бути пріоритетною цільовою аудиторією інформаційних та просвітницьких зусиль держави, експертів, громадських діячів та засобів масової інформації.

За даними соціологів, у березні 2015 р. в Україні не лишилося жодного макрорегіону, де більшість виступала би за євразійську інтеграцію.

Навіть на Донбасі (на неокупованій його частині) кількість прихильників вступу до ЄС переважає частку прибічників Митного союзу – 35% проти 21%, відповідно.

Дослідження 2011-2014 рр. проводилися Фондом "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва, дослідження березня 2015 р. було проведено соціологічною службою Центру Разумкова.