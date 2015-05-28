Турчинов розповів про зброю РФ у Криму: "Іскандери", "Акації" і підводні човни з ракетами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Демократія чи авторитаризм: війна не проти одного, а проти всіх" у рамках 8-го Київського безпекового форуму.

"Вони, коли ми говоримо про ядерну зброю морського базування, розміщують її на своїх ракетних надводних кораблях. Так і створюють на двох базах у Криму - Феодосіїській і Балаклавській - потужну нову базу підводного флоту Російської Федерації", - наголосив Турчинов.

За його словами, йдеться про підводні човни, які будуть оснащені крилатими ракетами, дальність ураження яких становить до 2 тис. км.

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Також Турчинов повідомив, що РФ розміщує зброю повітряного базування. "Це бомбардувальники Ту-22 М3, які мають на озброєнні ядерні бомби останньої модифікації, а також ракети "повітря-земля", які загрожують не тільки Україні, вони в першу чергу загрожують Європі", - сказав секретар РНБО.

Говорячи про ядерну зброю наземного базування, він наголосив, що Росія вже розпочала розміщення ракетних комплексів "Іскандер К" та "Іскандер М", а також 152-міліметрових самохідних гаубиць 2С19 "Мcта-С" та 2С3 "Акація" та іншого озброєння, яке має ядерні боєзаряди.

"Це загроза, яку треба зупиняти, тому що повністю руйнується баланс сил як у Чорноморському, так і в Середземноморському басейні", - наголосив Турчинов.