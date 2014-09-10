Тимчук: Росія концентрує війська на півночі Криму та вивозить пошкоджену техніку з Донбасу

Триває концентрація окупаційних російських військ на півночі Криму.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"На даний момент поблизу адміністративного кордону АРК та Херсонської області зафіксовано не менше 70 танків, близько 100 БТР та БМП, а також РСЗВ "Град" і "Ураган", кілька ЗРК "Бук"", - написав він.

Експерт відзначає, що за останні дві доби з Донбасу на територію Росії в районі н.п. Ізварине вивезено не менше 40 одиниць пошкодженої російської військової техніки.