Генпрокурор: ЄС продовжив санкції проти Сергія Клюєва

Про це генеральний прокурор Віктор Шокін заявив на засіданні регламентного комітету Верховноъ Ради, який розглядає питання про надання згоди парламенту за поданням генпрокурора на зняття з Сергія Клюєва депутатської недоторканості та притягнення кримінальної відповідальності.

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У свою чергу, Сергій Клюєв заявив, що кримінальне провадження за обвинуваченням у шахрайстві відкрито проти нього, щоб унеможливити зняття з нього санкцій Євросоюзу.

"Не хотів говорити, але скажу: ви просто не знаєте, що санкції вже продовжені", - відповів на це Віктор Шокін.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Євросоюз продовжив на рік санкції для 14 колишніх чиновників часів президентства Віктора Януковича, до 6 червня – для чотирьох.

До червня санкції продовжені для Олени Лукаш, Віктора Януковича-молодшого (який загинув на Байкалі), Сергія Клюєва і Дмитра Табачника.