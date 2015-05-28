Генпрокурор: ЄС продовжив санкції проти Сергія Клюєва
Євросоюз продовжив дію санкцій проти народного депутата України Сергія Клюєва.
Про це генеральний прокурор Віктор Шокін заявив на засіданні регламентного комітету Верховноъ Ради, який розглядає питання про надання згоди парламенту за поданням генпрокурора на зняття з Сергія Клюєва депутатської недоторканості та притягнення кримінальної відповідальності.
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У свою чергу, Сергій Клюєв заявив, що кримінальне провадження за обвинуваченням у шахрайстві відкрито проти нього, щоб унеможливити зняття з нього санкцій Євросоюзу.
"Не хотів говорити, але скажу: ви просто не знаєте, що санкції вже продовжені", - відповів на це Віктор Шокін.
Як повідомляв УНІАН, на початку березня Євросоюз продовжив на рік санкції для 14 колишніх чиновників часів президентства Віктора Януковича, до 6 червня – для чотирьох.
До червня санкції продовжені для Олени Лукаш, Віктора Януковича-молодшого (який загинув на Байкалі), Сергія Клюєва і Дмитра Табачника.