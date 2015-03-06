ЄС зняв санкції з 4 соратників Януковича, для 18 - продовжив

Відповідне рішення оприлюднив у п'ятницю в Брюсселі Офіційний журнал ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

У списку про продовження санкцій відсутні імена колишніх радників Януковича Андрія Портнова та Ігоря Калініна, екс-голови Служби безпеки Олександра Якименка і сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.

Зокрема, до червня санкції продовжені для Олени Лукаш, сина екс-президента Віктора Януковича, Сергія Клюєва і Дмитра Табачника.

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На рік санкції продовжені для екс-президента України Віктора Януковича, його сина Олександра, екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишнього глави президентської адміністрації Андрія Клюєва, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, бізнесмена Сергія Курченка, колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, бізнесмена Юрія Іванющенка, екс-міністра палива і енергетики Едуарда Ставицького, екс-голови СБУ Олександра Клименка, екс-віце-премьерьера Сергія Арбузова.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 березня, ЄС прийняв рішення, яким продовжив санкції, якими передбачається заморожування активів та повернення розкрадених державних коштів України. «Заходи полягають в заморожування активів осіб, які є предметом початкового розслідування щодо розтрати державних українських засобів, в тому числі, екс-президента Віктора Януковича. Рада скоригувала санкції, враховуючи прогрес цих судових розглядів», - наголошується в рішенні.

Довідка УНІАН. 5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Цей список очолив екс-президент Віктор Янукович.

Крім президента, який втік з України, під санкції, які також включають візову заборону потрапили колишній прем'єр Микола Азаров разом із сином Олексієм, сини екс-президента Олександр і Віктор Януковичі, колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-голова СБУ Олександр Якименко, колишній перший заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, колишній глава адміністрації Януковича Андрій Клюєв і його брат Сергій Клюєв, інші високопосадовці.