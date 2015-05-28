Дуда може зустрітися з Порошенком після 6 серпня

Посол України у Польщі Андрій Дещиця заявляє, що перша офіційна зустріч новообраного президента Польщі Анджея Дуди з президентом України відбудеться після 6 серпня, а саме після інаугурації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в рамках 8-го Київського безпекового форуму.

Дипломат наголосив, що новообраний президент Польщі повинен приступити до виконання своїх обов'язків, що повинно відбутися 6 серпня цього року після інаугурації, щоб мати можливість офіційно провести першу зустріч з Порошенком.

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"Ми очікуємо те, що президент Анджей Дуда продовжуватиме цю політику, яку вів попередній президент, і це базується на тому, що кандидат в президенти Анджей Дуда публічно озвучував, в тому числі підтримку членства в Європейському Союзі", - наголосив Дещиця.

Посол додав, що обговорення можливостей, коли така зустріч може відбутися продовжується.