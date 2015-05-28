Новообраний президент Польщі у фіналі Ліги Європи вболівав за "Дніпро"

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в інтерв'ю польській радіостанції RMF FM. "Я вболівав за наших сусідів у цьому матчі, але не вдалось їм виграти, хоча матч був хороший і емоційний, і рахунок 2:3 показує, що відбувалося на полі", - сказав він.

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Він також додав, що не є великим футбольним фаном, але іноді любить вболівати за якусь з команд.

Відповідаючи на питання про заплановану зустріч з українським президентом Петром Порошенком, Анджей Дуда сказав: "Ми перенесли цю зустріч на інший строк, пізніший".

Примітно, що в клубі "Севілья", який завоював Кубок Ліги Європи, грає громадянин Польщі Гжегож Криховяк, саме з цієї причини багато поляків у вчорашньому матчі вболівали за іспанську команду.