Кушнарьов пропонує Тимошенко брати приклад із Зідана

Партія регіонів закликає всіх "розсудливих" депутатів об`єднати свої зусилля і почати плідну роботу Верховної Ради.

З такою заявою виступив із трибуни парламенту один з лідерів партії Євген Кушнарьов.

За його словами, тільки об`єднавши зусилля в парламенті, можливо вийти з парламентської кризи.

Кушнарьов відзначив, що сьогодні люди вже утомилися від протистояння, не розуміють, "навіщо їх знову кличуть на вулиці, коли потрібно бути в полі, у мартена, коли наближається зима з неясними перспективами".

Крім того, Кушнарьов закликав фракцію БЮТ визнати свою поразку.

"Я думаю, що збірна Франції й особисто Зідан із задоволенням би зараз переграли матч з Італією, але, на жаль, доведеться чекати чотири роки", - підкреслив Кушнарьов, звертаючись до представників БЮТ.

Кушнарьов також заявив, що Партія регіонів не відноситься до членів БЮТ, як до ворогів і готова до продуктивного діалогу з цією політичною силою.

За його словами, підтвердженням цього є пропозиція Партії регіонів про пропорційний розподіл комітетів у ВР, а також готовність віддати фракції БЮТ посаду віце-спікера.

Кушнарьов також відзначив, що, на його думку, сьогодні зняті всі перешкоди для того, що президент затвердив кандидатуру Віктора Януковича на посаду прем`єр-міністра.

При цьому він запевнив, що вже через день після затвердження Януковича в країні з`явиться сильний коаліційний уряд.

Українська правдаз посиланням на Лігу