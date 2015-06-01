Порошенко похвалив Саакашвілі за плани скорочення штатів

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, керівник Одеської ОДА повідомив, що напередодні поспілкувався з мешканцями регіону. За його словами, вони позитивно оцінили та підтримали поставлені президентом завдання щодо боротьби з корупцією і припинення свавілля олігархів.

Порошенко зазначив, що багато українців з великою надією і оптимізмом поставилися до призначення Міхеіла Саакашвілі. «Покладають величезні очікування на конкретні практичні результати роботи вже найближчим часом. В першу чергу, це пов’язують з боротьбою з корупцією, з наведенням порядку», - сказав глава держави.

Читайте такожМЗС Грузії: призначення Саакашвілі не зіпсує відносини з УкраїноюПорошенко позитивно оцінив перші ініціативи керівника Одеської ОДА, зокрема, щодо конкурсного набору на посади голів районних державних адміністрацій. Президент висловив впевненість, що цю ідею підтримає уряд. «Мені дуже подобається позиція щодо скорочення штату обласної адміністрації. Позиція дерегуляції, дебюрократизації, деолігархізації – це те, що сьогодні очікує Одеса та Україна», - сказав Порошенко.

За словами президента, призначення голови Одеської ОДА також привернуло увагу за кордоном, а затвердження кандидатури Міхеіла Саакашвілі засвідчило рішучість влади в проведенні реформ, подоланні корупції та запровадженні тих принципів, які ефективно вдалося продемонструвати владі Грузії.