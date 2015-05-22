Другого затриманого на Донбасі російського військового також заарештували до 19 липня

Капітана російського спецназу Євгена Єрофеєва, якого сили АТО затримали 16 травня під містом Щастя, суд заарештував до 19 липня.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, таке рішення ухвалила суддя Шевченківського райсуду Києва Валерія Малиновська.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Єрофеєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Раніше сьогодні Шевченківський райсуд Києва заарештував Александрова теж до 19 липня.

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18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

19 травня в СБУ повідомили, що українська сторона не отримувала з боку Росії жодних запитів щодо цих військовослужбовців. Станом на 21 травня російський консул їх не відвідував.