Журналіст просить допитати Кучму, Литвина і Медведчука у справі Пукача

Журналіст Олексій Подольський, який проходить у “справі Гонгадзе” як потерпілий, подав доповнення до своєї апеляційної скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, в якому просить в ході розгляду його апеляції допитати як свідків екс-президента Леоніда Кучму, екз- голову Верховної Ради Володимира Литвина, екс-главу АП Віктора Медведчука, екс-депутата Григорія Омельченка, президента Петра Порошенка, прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, генпрокурора Віктора Шокіна та інших осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання він подав сьогодні в ході судового засідання.

Сторона держобвинувачення не заперечувала проти долучення даної заяви до матеріалів скарги, а також не заперечувала адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

У свою чергу захисник Пукача Григорій Демиденко попросив суд надати йому копію заяви та оголосити в судовому засіданні перерву, щоб він мав час надати доповнення, або заперечення до викладеного у документі.

Заслухавши думки сторін учасниць процесу суд приєднав доповнення до матеріалів скарги. Після цього Подольський заявив чергове клопотання про відвід колегії суддів. Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.

4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.

Того ж дня Апеляційний суд Києва за клопотанням Подольського направив до Генпрокуратури для перевірки матеріали щодо можливого тиску на Пукача під час проведення судового слідства у Печерському райсуді.