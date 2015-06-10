Росія хоче розширити контактну групу з визнанням бойовиків окремими сторонами переговорів
Прес-секретар Кучми підкреслила, що Україна дотримується того рішення, яке було ухвалене "нормандської четвіркою".
РФ наполягає на розширенні Тристоронньої контактної групи до формату "3+2" з визнанням терористичних організацій "ДНР/ЛНР" окремими сторонами переговорів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
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Вона нагадала, що лідери «нормандської четвірки» (президенти України, Франції, РФ і канцлер Німеччини) затвердили формат Тристоронньої контактної групи.
«Нормандською четвіркою» затверджено тристоронній формат - Україна, Росія, ОБСЄ. Росія наполягає на тому, аби формат виглядав як «3+2», тобто Україна, Росія, ОБСЄ плюс представники так званих «ДНР» і «ЛНР», - зазначила прес-секретар Кучми.
У цьому зв'язку Оліфер наголосила, що «Україна дотримується того рішення, яке було ухвалено «нормандською четвіркою».