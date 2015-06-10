Засідання контактної групи щодо Донбасу відбудуться 16 та 23 червня

Засідання Тристоронньої контактної групи за участю представників України, ОБСЄ і РФ щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудуться 16 та 23 червня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"Засідання відбудуться 16 та 23 червня", - сказала прес-секретар Кучми.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно спеціальний представник ОБСЄ в контактній групі Хайді Тальявіні подала у відставку. На даний час ім'я наступника не оголошене.

Раніше російська сторона змінла свого представника в контактній групі. Замість посла РФ в Україні Михайла Зурабова новим представником РФ став екс-посол Росії в Сирії Азамат Кульмухаметов.