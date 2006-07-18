Начальник маяка «Сарич» написав відкритого листа Путіну

Начальник розташованого на Південному березі Криму маяка «Сарич», який досі використовується гідрографічною службою Чорноморського флоту Росії, Юрій ЛЕЩЕНКО у відкритому зверненні до Президента РФ Володимира ПУТІНА закликає на його зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ «покласти край окупації українських маяків і фактично безкоштовній і безвідповідальній експлуатації власності України».

Ю.ЛЕЩЕНКО у зверненні, текст якого є у розпорядженні кореспондента УНІАН, ставить перед В.ПУТІНИМ ряд запитань: «Чи вважаєте Ви припустимим перебування військових підрозділів ЧФ РФ на території України без договорів оренди всупереч Конституції України і ратифікованим Державною Думою Росії базовим угодам про ЧФ і ЧФ РФ?»; «Чи вважаєте Ви припустимим незаконне відповідно до міжнародного права утримання Чорноморським флотом РФ українських маяків і їх окупацію разом з громадянами України, що проживають на території маячних містечок, підрозділами морської піхоти»; «Чи відносите Ви такі дії, пов’язані з порушенням суверенітету і територіальної цілісності України і з грубими порушеннями прав і свобод її громадян, до державної форми тероризму?».

Ю.ЛЕЩЕНКО підписав свій лист наступним чином: «начальник окупованого маяка «Сарич», який не має доступу до його обслуговування».

Ю.ЛЕЩЕНКО був призначений начальником маяка кілька років тому, після появи постанови Кабінету Міністрів від 1998 року про перепідпорядкування усіх навігаційно-гідрографічних об’єктів в Криму Державному підприємству «Держгідрографія» Міністерства транспорту України. Фактично маяком керує представник ЧФ РФ.