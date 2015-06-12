Порошенко підписав указ про незастосування люстрації до командувача Повітряних сил Байдака

Відповідний указ №330/2015 розміщено сьогодні на офіційному сайті глави держави.

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У документі зазначається, що, враховуючи необхідність забезпечення обороноздатності держави, він задовольняє погоджене з комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони клопотання міністра оборони щодо незастосування передбаченої ст. 1 ч. 3 і 4 закону "Про очищення влади" заборони обіймати посади, щодо яких застосовуються заходи з очищення влади (люстрації), до генерал-полковника Юрія Байдака - командувача Повітряних сил Збройних сил України.