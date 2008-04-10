Олександр Омельченко називає ”головних грабіжників Києва” по прізвищах

Народний депутат України з блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, колишній Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО заявляє, що через суд оскаржуватиме створення «Блоку Омельченка» для участі у виборах у Київраду.

Як передає кореспондент УНІАН, по це О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав сьогодні журналістам в Києві . «Клани ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, СУПРУНЕНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКОГО та ОРЛОВА є найбільшими грабіжниками Києва – це вони створили проти мене блок, купили дві партії і створили “Блок Омельченка Олександра Олександровича», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він переконаний, що такі брудні технології використовуються для того, щоб обманути людей.

«Ми цю справу будемо розглядати у суді», - запевнив він і нагадав, що у блок-двійник входять Партія малого та середнього бізнесу та партія “Народна влада”.

Водночас, за словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, у справжній блок його імені входять Демократичний союз і Партія моряків, а партія «Єдність» нині перебуває структурно і фінансово в складному стані і не здатна протягом року-двох брати участь у виборах.

Як повідомляв УНІАН, за даними Київської міської територіальної виборчої комісії, київські міські організації Партії малого та середнього бізнесу та партії «Народна влада» планують створити «Блок Омельченка Олександра Олександровича» для участі у виборах Київської міської ради. Їх міжпартійна конференція відбудеться 11 квітня.