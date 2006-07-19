Богатирьова визначила для Ющенка максимум і мінімум на сьогодні

Партія регіонів очікує, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрінеться з кандидатом на посаду прем’єр-міністра Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, один з лідерів фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила журналістам, що антикризова коаліція сподівається, що Президент направить до парламенту подання на призначення В.ЯНУКОВИЧА найближчим часом.

«Ми очікуємо сьогодні подання або як мінімум зустрічі Президента з В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.