Уболівальникам ”Шахтаря” заборонили курити

У Донецьку на стадіоні "Олімпійський", де проходять домашні матчі футбольного клубу "Шахтар", встановлено таблички, які забороняють відвідувачам курити.

Інформацію про це підтвердив директор стадіону Геннадій КАЛІЩУК, повідомили УНІАН в прес-службі ФК "Шахтар".

"Ми повісили 55 табличок, які забороняють палити на стадіоні. Вийшла нова постанова, яка суворо забороняє куріння в громадських місцях, до яких відносяться і стадіони. Ми дотримуємося цього закону, і тепер в кожному секторі висітиме застережний знак, що тут палити не можна", - сказав Г.КАЛІЩУК.

Водночас, директор не сказав, чи уболівальники виконуватимуть заборону. "Решта – турбота нашої міліції", - зазначив він.