Мороз отримав ”справедливе” поповнення

Партія «Справедливість», яку очолює Іван ЧИЖ, об’єдналась із Соціалістичною партією України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду було підписано на XIV позачерговому з’їзді Соцпартії.

Під час виступу на з’їзді І.ЧИЖ зазначив, що “Справедливість” об’єднується із СПУ через загрозу підвищення прохідного виборчого бар’єру для політичних сил на парламентських виборах, і тому спільними зусиллями необхідно «разом працювати на перспективу», щоб повернути СПУ у велику політику.

За його словами, партія «Справедливість» вливається в СПУ не для одержання якихось посад, а для того, щоб працювати.

І.ЧИЖ повідомив, що на з’їзді партії «Справедливість», який проходив сьогодні, не було жодного делегата, який би проголосував проти влиття партії в СПУ.

За його словами, якщо сьогодні відкинути «риторику, амбіції, ревнощі», то і в партії «Справедливість», і в СПУ є спільне бачення, що сьогодні при владі знаходяться «люди, далекі від народу».

На з’їзді Соцпартії більшість делегатів проголосували за об’єднання партії «Справедливість» з СПУ. В той же час 7 делегатів із 256 проголосували проти цього рішення, один утримався.

Як повідомив на з’їзді лідер Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ, І.ЧИЖ був членом СПУ, але 8 років тому разом із близько 250-ма особами вийшов з лав Соцпартії.

Довідка УНІАН. Партія "Справедливість" була зареєстрована у травні 2000 року. З дня заснування її очолював І.ЧИЖ.