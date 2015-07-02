Кабмін змінив голову Держспецзв'язку

Відповідні розпорядження розміщено на веб-порталі уряду.

«Звільнити Звєрєва Володимира Павловича з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у зв'язку з переходом на іншу роботу», - йдеться в розпорядженні № 659-р від 1 липня.

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Розпорядженням № 660-р від 1 липня призначено Євдоченка.

Як повідомляв УНІАН, уряд призначив Звєрєва на посаду керівника Держспецзв'язку в березні 2014 року.

Починаючи з квітня 2014 року, координаційна рада трудового колективу Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ), підконтрольного Держспецзв'язку, не раз звинувачувала генерального директора концерну Олександра Півнюка, його заступника Володимира Іщука, а також керівника Держспецзв'язку Володимира Звєрєва в пособництві самопроголошеній владі так званих Донецької та Луганської народних республік. Координаційна рада профспілки також заявляла, що нове керівництво КРРТ намагається довести підприємство до банкрутства і на його базі створити приватне підприємство.

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У свою чергу, Держспецзв'язку спростовувало цю інформацію і заявляло, що звинувачення з боку координаційної ради профспілки КРРТ пов'язані з проведенням новим керівництвом перевірок фінансової діяльності на підприємстві. За словами голови Держспецзв'язку, в ході перевірки було виявлено ряд порушень з боку колишнього керівництва КРРТ, інтереси якого представляє координаційна рада.

У лютому поточного року Кабмін розпорядився звільнити з посади генерального директора КРРТ Півнюка, а тимчасове виконання обов'язків гендиректора було покладено на першого заступника гендиректора Володимира Іщука.

Довідка УНІАН. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах організації спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України.