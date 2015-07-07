Болгарія виступає за якнайшвидше скасування віз для українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Болгарії Росен Плевнелієв на спільній з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ сьогодні в Києві.

"Ми категорично обстоюємо європейську перспективу України. Ми хочемо, щоб візи були скасовані якомога швидше, навіть завтра", - підкреслив він.

Читайте такожДо України з першим візитом за останні 12 років прибув президент Болгарії (фото)"Болгарія – двигун, і Болгарія вірить в інтеграцію, а не в ізоляцію тієї чи іншої нації. Болгарія була серед перших держав-членів ЄС, яка підтримала європейську перспективу України та підписання Угоди про асоціацію України і ЄС та одна з перших її ратифікувала", – додав Плевнелієв.