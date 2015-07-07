Болгарія виступає за якнайшвидше скасування віз для українців

15:00, 07 липня 2015
Політика
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Болгарія обстоює європейську перспективу України та вважає, що візи для українців мають бути скасовані якомога швидше, навіть завтра.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Болгарії Росен Плевнелієв на спільній з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ сьогодні в Києві.

"Ми категорично обстоюємо європейську перспективу України. Ми хочемо, щоб візи були скасовані якомога швидше, навіть завтра", - підкреслив він.

Читайте такожДо України з першим візитом за останні 12 років прибув президент Болгарії (фото)"Болгарія – двигун, і Болгарія вірить в інтеграцію, а не в ізоляцію тієї чи іншої нації. Болгарія була серед перших держав-членів ЄС, яка підтримала європейську перспективу України та підписання Угоди про асоціацію України і ЄС та одна з перших її ратифікувала", – додав Плевнелієв.

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