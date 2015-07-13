Турчинов: Фейки спецслужб РФ про генерала Тарана свідчать про його професійну роботу
Те, що російські спецслужби займаються компрометацією генерала-майора Андрія Тарана, свідчить про його професійну роботу.
Про це у своєму Твіттері написав секретар РНБО Олександр Турчинов.
Те, що російські спецслужби займаються компроментацією Тарана, свідчить про його професійну роботу.
— Олександр Турчинов (@Turchynov) July 13, 2015
"Те, що російські спецслужби займаються компрометацією Тарана, свідчить про його професійну роботу", - написав Турчинов.
Читайте такожКерівника української сторони СЦКК генерала Тарана підозрюють у державній зраді - РНБО
Як повідомляв УНІАН, інформація про звільнення генерал-майора Андрія Тарана з посади керівника української сторони Спільного центру координації та контролю (СЦКК)є фейком, аккаунт Ради нацбезпеки і оборони у Twitter було зламано.
Раніше на Твіттері РНБО було опубліковане повідомлення, нібито генерал Таран "звільнений з посади керівника української сторони СЦКК і підозрюється у державній зраді.