Турчинов: Фейки спецслужб РФ про генерала Тарана свідчать про його професійну роботу

Про це у своєму Твіттері написав секретар РНБО Олександр Турчинов.

Те, що російські спецслужби займаються компроментацією Тарана, свідчить про його професійну роботу. — Олександр Турчинов (@Turchynov) July 13, 2015

"Те, що російські спецслужби займаються компрометацією Тарана, свідчить про його професійну роботу", - написав Турчинов.

Читайте такожКерівника української сторони СЦКК генерала Тарана підозрюють у державній зраді - РНБО

Як повідомляв УНІАН, інформація про звільнення генерал-майора Андрія Тарана з посади керівника української сторони Спільного центру координації та контролю (СЦКК)є фейком, аккаунт Ради нацбезпеки і оборони у Twitter було зламано.

Раніше на Твіттері РНБО було опубліковане повідомлення, нібито генерал Таран "звільнений з посади керівника української сторони СЦКК і підозрюється у державній зраді.