Акаунт РНБО у Twitter зламали - повідомлення про держзраду Тарана виявилося фейком





Про це у коментарі УНІАН заявив спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності заява, зроблена на офіційному аккаунті РНБО у Twitter про те, що генерал-майора Тарана звільнено з посади керівника української сторони СЦКК у зоні проведення антитерористичної операції у зв'язку з підозрою у державній зраді.

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«Це фейк, аккаунт у Twitter РНБО було зламано», - заявив Селезньов.

«Це чергова провокація, спрямована на дестабілізацію ситуацію на сході України, з іншого боку - на дискредитацію тих осіб, які докладають максимум зусиль для того, щоб ситуацію на сході нашої країни врегулювати таким чином, щоб світова спільнота наочно бачила, хто є порушником Мінських угод і хто постійно провокує ескалацію конфлікту», - додав спікер Генштабу.