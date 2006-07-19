Після 25 липня Ющенко цілком може розпустити ВР

Представник Президента в Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ заявляє, що після 25 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО може реалізувати своє право на розпуск парламенту, не вносячи кандидатури прем’єр-міністра на розгляд Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з відповідей на запитання В.ШАПОВАЛА сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Зокрема, за його словами, якщо після відставки Кабінету міністрів перед новим складом Верховної Ради протягом 60 днів уряд не буде сформований, настане право Президента розпускати парламент.

“Після 25 числа і, як мінімум, до кінця 15-денного строку (розгляду кандидатури прем’єра від коаліції - УНІАН) він (Президент) це право може реалізувати. А можливо і після закінчення 15-денного строку – справа в тлумаченні”, - зокрема сказав В.ШАПОВАЛ.

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання, що якщо Президент не подасть у ВР представлення на будь-яку кандидатуру прем’єра, зокрема і Віктора ЯНУКОВИЧА - то чи він може розпустити парламент, В.ШАПОВАЛ відповів: “Саме так”.

На запитання, чи Президент має право, чи він зобов’язаний подати кандидатуру прем’єра до ВР, В.ШАПОВАЛ відповів, що питання “припускає різночитання”.

В.ШАПОВАЛ зазначив, що Україна є єдиною державою, де в Конституції записана підстава про дострокове припинення повноважень парламенту, якщо у визначений строк не буде сформований уряд, в якій це – право Президента, а не обов’язок, тоді як в усіх інших країнах це – обов’язок. “Бо інакше конституційна криза переросте в політичну, а може виникнути колапс”, - сказав ВШАПОВАЛ, додавши: “Грубо кажучи, право Президента розпустити парламент це контрфорс праву парламенту виражати недовіру уряду”.

Зауваживши, що юристи зазначають, що є повноваження – права, а є повноваження – обов’язки, В.ШАПОВАЛ підкреслив: “В даному випадку це повноваження – права”. За його словами, це - парадокс Конституційної реформи.

В свою чергу, прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО наголосила на тому, що політичне рішення щодо розпуску парламенту належить виключно Президенту України. “Він абсолютно щирий в тому, що розглядає своє право розпуску парламенту як останній аргумент”, - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО, додавши, що на переконання Президента будь-який “силовий варіант” посилює розкол і не є ідеальним способом виходу з кризи.