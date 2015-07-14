Філатов: коаліція хоче прийняти закон, який не допустить до виборів нові партії

Про це повідомив народний депутат України Борис Філатов з засідання комітету ВРУ з питань правосуддя.

«Прямо зараз на засіданні комітету з правосуддя обговорюється новий закон про місцеві вибори. Рішенням Ради коаліції прийнято рішення не допустити до виборів партії зареєстровані рік тому і перейменовані півроку тому», - написав нардеп у своєму Facebook.

Філатов впевнений, що така норма прописана спеціально проти нових політичних партій, в тому числі партії «Укроп», членом політради якої є нардеп.

«Фактично така норма спрямована проти всіх політичних суб'єктів, що виникли після Майдану, в першу чергу проти політичної партії "Укроп". Президент Порошенко - боягуз, який улюбленими способами намагається узурпувати владу», - зазначив Філатов.

Нагадаємо, законопроект про вибори в місцеві органи влади планувалося розглянути 14 липня.

18 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про місцеві вибори (№ 2831-3), яким передбачено участь у місцевих виборах партій і блоків. Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання.

На цьому тижні парламентські фракції допрацьовували законопроект про місцеві вибори.

Планується, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.