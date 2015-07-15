Луценко не відкидає відставки Яценюка восени

Як повідомили УНІАН у прес-службі «БПП», за словами Луценка, відставка двох міністрів нового уряду означає два критерії. «Перший – моральність у політиці. Міністр екології (Ігор Шевченко – УНІАН) пішов у відставку через аморальні дії, неприйнятні у воюючій країні. І друге – фахова ефективність. Міністр охорони здоров’я (Олександр Квіташвілі – УНІАН) написав заяву під нашим тиском, бо в охороні здоров’я не було жодних помітних суспільству реформ, при всій повазі до пана Квіташвілі», - зауважив голова фракції «БПП».

«Ми подали свої кандидатури. Ми підтримаємо того, кого внесе прем’єр-міністр України. Своє бачення на кожну посаду дали ми і, наскільки я знаю, не тільки ми. У багатьох міністерствах реформи лише проголошуються. Якщо й далі буде йти так, вони будуть змушені піти у відставку. Восени за цими двома критеріями буде переглянутий весь склад уряду», - наголосив Луценко та уточнив: «Це можуть бути ті самі люди, які тепер можуть піти далі. Той, хто не здатен залучати інвестиції, буде замінений на тих, хто здатен, але країна на одних кредитах жити не повинна. Ми пройшли цей шлях фінансової стабілізації, і зараз стоїть завдання залучати інвестиції. І кожен міністр повинен розглядатися саме через цю призму».

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На запитання, чи буде змінений прем’єр-міністр, Луценко відповів, що не виключає й відставки Арсенія Яценюка з посади голови уряду. «Та говорити про це сьогодні було б безвідповідально. Розхитувати і уряд, і країну - це не те, чим я хотів би займатися», - зазначив Луценко.

За його словами, кандидатури на крісло прем’єр-міністра, звичайно, є. «Буде час - назвемо, зараз це було б безвідповідально. Зараз працює Яценюк, який має підтримку президента і парламентської коаліції, у тому числі і фракції «БПП». Я впевнений, що прем’єр-міністра призначає і знімає коаліція», - резюмував Луценко.

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ завдяки його голосу на раді Майдану. Також він зазначив, що міністр внутрішніх справ багато зробив для фронту, але реформу він не збирався проводити.