Заступником голови АП став Єлісєєв

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, відповідний указ підписав глава держави Петро Порошенко.

Єлісєєв опікуватиметься в АП зовнішньою політикою.

Валерій Чалий, який раніше обіймав цю посаду, розпочинає роботу на посаді Надзвичайного і Повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки.

Перед цим Порошенко підписав указ про звільнення Єлісєєва з посади представника України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі).

Читайте такожПорошенко призначив нового посла України в США*** Єлісєєв - кадровий дипломат, останні п’ять років працював у Брюсселі на посаді представника України при ЄС.

Народився 14 вересня 1970 року у Красноармійську Донецької області. У 1992 році закінчив Український інститут міжнародних відносин при Київському університеті ім.Т.Шевченка. Спеціаліст з міжнародних відносин, референт-перекладач французької мови.

З 1992 по 1994 роки - робота в МЗС України. У 1994-1997 роках - третій, другий секретар Постійного представництва України при ООН. 1997-1999 роки - другий, перший секретар Посольства України у Французькій Республіці.

У 1999-2000 роках Єлісєєв працював головним консультантом відділу двостороннього співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації президента України.

З листопада 2000 року по січень 2004 року - директор Кабінету міністра закордонних справ України. До жовтня 2007 року - заступник представника України при ЄС.

З жовтня 2007 року по червень 2010 року - заступник міністра закордонних справ України.

30 листопада 2007 року був призначений на посаду керівника делегації України на переговорах з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію.

29 червня 2010 року став представником України при Європейському Союзі.

Володіє французькою та англійською мовами.