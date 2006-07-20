Сьогодні в Брюсселі говоритимуть про візи для українців

09:58, 20 липня 2006
Політика
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Про це повідомили в представництві України при ЄС

Сьогодні у Брюсселі відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та ЄС стосовно укладення угод про спрощення візового режиму та реадмісію осіб.

Про це УНІАН повідомили в представництві України при ЄС.

Українську делегацію на переговорах очолюватиме заступник міністра закордонних справ України Микола МАЙМЕСКУЛ, делегацію Європейської Комісії – заступник Генерального Директора ГД "Зовнішні відносини" Європейської Комісії Карел КОВАНДА.

 

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