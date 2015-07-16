Пристрасті по децентралізації: у Раду терміново їде Порошенко, Нуланд вже в парламенті - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН.

У кулуарах одразу почали говорити, що швидше за все перерва, яка мала тривати 30 хвилин, а триває вже більше двох годин, може бути пов'язана з тиском на депутатів Верховної Ради щодо голосування про особливий статус Донбасу.

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Як відомо, сьогодні, 16 липня, парламент повинен включити до порядку денного сесії і направити на висновок до Конституційного суду зміни до Конституції щодо децентралізації.

Також в Раді був присутній голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський і посол США в Україні Джеффрі Пайетт. Очікується присутність президента України Петра Порошенка, який буде представляти законопроект, який був внесений до парламенту.