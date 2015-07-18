Палиця заявив про тиск на мера Одеси з боку АП

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній голова Одеської ОДА Ігор Палиця.

"Сьогодні у Києві зустрічався з одеськими громадськими діячами, близькими до Адміністрації Президента. Сказали, що АП узгоджений проект партії "Наш Край", яка належить Антонові Кіссе, друга і партнера Івана Івановича Аврамова, яка повинна просуватися в Одеську облраду", - написав Палиця.

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За його словами, в Адміністрації Президента нібито провели бесіду, і змушують Труханового йти в проект "Наш Край", при тому, що у Труханова є своя політсила - "Довіряй Справам".

"Цікаво, хто зацікавлений з АП в тому, щоби в переддень місцевих виборів працювати проти Президента, пов'язуючи його з командою Януковича?! Але це вже робота СБУ!", - написав Палиця.