Багатомільйонні статки Курченка виявили в банках Латвії

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Facebook.

«У рамках роботи нашого новоствореного управління МВС по поверненню активів. У співпраці з державною поліцією Латвії встановлено, що в рамках розслідування відмивання виведених на офшорні компанії з Реал-банку і Брокбізнесбанку кримінальних коштів, виявлені кошти громадянина України Курченка С. В., які були заарештовані і по цей час - на рахунках латвійських банків», - написав Аваков.

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За його словами, заарештовано 80 мільйонів доларів США, 177 тисяч євро та 1 мільйон чеських крон.

«Зараз разом з латвійською поліцією, разом з Генпрокуратурою України - МВС України вживає необхідні процедурні кроки для завершення кримінального процесу та обігу цих грошей на користь бюджету країни», - повідомив Аваков.