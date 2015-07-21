Сьогодні в Ростові починається суд над Сенцовим і Кольченком

Як повідомляє Крим.Реалії, засідання в Північно-Кавказькому окружному військовому суді відбудеться у відкритому режимі.

Напередодні українські правозахисники запустили сайт в підтримку Сенцова і Кольченко, де планується оперативно висвітлювати перебіг засідань, та повідомляти про все, що стосуватиметься ситуації навколо хлопців.

Читайте такожРосійські правоохоронці катували вивезеного з Криму українця Чирнія - МЗСОлега Сенцова й Олександра Кольченка заарештували в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненого в Росії «Правого сектору». За версією слідства, вони планували вчинення диверсійно-терористичних актів у низці кримських міст, а в подальшому знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач. Кольченко загрожує щонайменше 10 років ув'язнення, а Сенцову – 20.

Низка російських і зарубіжних діячів мистецтва і правозахисників не раз висловлювалися на захист і підтримку Олега Сенцова і вважають звинувачення, висунуті проти нього, надуманими і політично мотивованими.