Конституційний суд взявся за розгляд змін щодо децентралізації
20:19, 22 липня 2015Політика
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Конституційний суд відкрив конституційне провадження за зверненням ВРУ про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України стосовно децентралізації влади (реєстраційний № 2217а) вимогам статей 157 і 158 КУ.
Фотоілюстрація / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні прес-служби КСУ.
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«Друга колегія суддів на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі. Колегія суддів прийняла Ухвалу про відкриття конституційного провадження», - зазначається в повідомленні.
Також КСУ на засіданні обговорив питання про форму розгляду справи. «Суд прийняв Ухвалу з цього питання. Справу буде розглянуто у формі письмового слухання», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Рада ухвалила рішення подати на розгляд до Конституційного суду проект змін до Конституції в частині децентралізації.
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