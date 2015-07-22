Конституційний суд взявся за розгляд змін щодо децентралізації

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КСУ.

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«Друга колегія суддів на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі. Колегія суддів прийняла Ухвалу про відкриття конституційного провадження», - зазначається в повідомленні.

Також КСУ на засіданні обговорив питання про форму розгляду справи. «Суд прийняв Ухвалу з цього питання. Справу буде розглянуто у формі письмового слухання», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Рада ухвалила рішення подати на розгляд до Конституційного суду проект змін до Конституції в частині децентралізації.