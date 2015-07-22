ГПУ встановила шістьох членів ПС, які перекривали вулицю Лермонтова в Мукачевому

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Тимчасової слідчої комісії з розслідування подій у Мукачевому заявив представник генпрокуратури Андрій Попов.

Він зазначив, що чотирьом із них винесено підозру за статтями 255 та 258 Кримінального кодексу України.

Читайте такожДії представників "Правого сектору" на Закарпатті кваліфікуються як бандитизмДовідка УНІАН. У Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Унаслідок інциденту в Мукачевому постраждало 14 осіб, загинуло щонайменше двоє.

20 липня у лікарні помер чоловік, якого було поранено під час стрілянини.