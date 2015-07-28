Австралія заявила про намір оминути вето Росії в Радбезі ООН по "Боїнгу"

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на австралійське видання Sydney Morning Herald.

Міністр закордонних справ Австралії має намір переконати президента Росії Володимира Путіна і своїх союзників створити трибунал ООН з розслідування причетних до катастрофи рейсу MH17.

"Ми не повинні дозволити накласти вето в Раді безпеки ООН, яке дозволить уникнути правосуддя", - заявила Бішоп.

Вона не згодна з позицією Росії щодо невиправданої поспішності у створенні трибуналу.

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"Якщо це проблема для Росії, то я очікую, що РФ утримається, я виступаю за одноголосне рішення", - підкреслила Джулія Бішоп.

"Будь-яке подальше зволікання - поганий сигнал тим недержавним діячам, які здатні здійснювати такі звірства. Світова спільнота повинна бути тісно згуртована в засудженні будь-яких атак на цивільні літаки в комерційному повітряному просторі", - зазначила глава МЗС Австралії.

Раніше постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що Російська Федерація накладе вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про створення трибуналу по авіакатастрофі малайзійського Боїнга на Донбасі, якщо документ набере необхідні для прийняття дев'ять голосів.