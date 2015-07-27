Чуркін заявив про намір Росії проголосувати проти створення трибуналу по "Боїнгу"

Про це заявив постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, передає Російська служба Бі-бі-сі.

При цьому він висловив надію, що представлений Малайзією проект резолюції взагалі не буде поставлений на голосування.

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"У мене є така надія, тому що я абсолютно не бачу, що і як від цього виграє", - зазначив постпред Росії.

Раніше Малайзія внесла проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака MH17 в Україні в липні 2014 року. Росія з самого початку виступала проти створення такого трибуналу.