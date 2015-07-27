Чуркін заявив про намір Росії проголосувати проти створення трибуналу по "Боїнгу"
20:34, 27 липня 2015Політика
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Росія проголосує проти проекту резолюції Ради Безпеки ООН про створення міжнародного трибуналу по катастрофі MH17, внесеного раніше Малайзією.
REUTERS
Про це заявив постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, передає Російська служба Бі-бі-сі.
При цьому він висловив надію, що представлений Малайзією проект резолюції взагалі не буде поставлений на голосування.
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"У мене є така надія, тому що я абсолютно не бачу, що і як від цього виграє", - зазначив постпред Росії.
Раніше Малайзія внесла проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака MH17 в Україні в липні 2014 року. Росія з самого початку виступала проти створення такого трибуналу.
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