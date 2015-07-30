Британія запропонувала створити трибунал по "Боїнгу" в обхід Ради безпеки ООН

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

«Правосуддя має восторжествувати. Давайте не будемо забувати: на цьому рейсі загинули британці. Сотні інших людей загинули на цьому рейсі. Ми не можемо дозволити одній країні встати на шляху правосуддя й пошуку правди. Якщо ми не можемо створити трибунал через ООН, то ми повинні розглянути альтернативні шляхи», - сказав очільник британського уряду.

Російське Міністерство закордонних справ опублікувало заяву, в якій пояснило голосування в Раді безпеки ООН по «Боїнгу».

«Російська Федерація, всіляко намагаючись запобігти розколу в РБ ООН і перевести питання в конструктивне русло, не вважає за можливе пропустити нав'язуване Раді безпеки політизоване рішення, проголосувавши проти нього», - заявили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» «Боїнг-777» рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

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Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія й Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг».

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.