Ющенко розповів, як Депардьє у свій час називав Путіна такими словами, які можна тільки "запікати"

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, пише Українська правда.

"Я не те що не розумію те, що робить Жерар останні кілька років. Я був глибоко переконаний, що в тих відносинах, які були у мене з ним, в моїй сім'ї, ця людина правильно класифікувала, хто такий Путін. При чому він це говорив десятки разів. З етичних мотивів я не буду називати його слова, тому що ви "запікаєте", – заявив він.

Читайте такожСБУ заборонила Депардьє в'їзд до України на 5 роківЮщенко додав, що вважав таку позицію Депардьє його переконаннями, тому зараз не може уявити, які мотиви змусили "людину в роках так помилятися".

Екс-президент вважає, що таким чином актор принизив свою націю.

Нагадаємо, Жерар Депардьє став громадянином Росії на початку 2013 року після ухвалення у Франції закону про прогресивне оподаткування великого капіталу, за яким податок міг сягати 75%.

Прикметно, що 30 липня 2015 року в російську Думу було внесено проект закону про прогресивну шкалу оподаткування, за яким податок на доходи понад 200 мільйонів рублів складатиме 50%.