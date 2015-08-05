Мінюст: в ЄСПЛ подано кількасот позовів щодо порушень прав людини в Криму та на Донбасі

Проте чекати швидкого вердикту позивачам не варто - щоби розглянути одну справу, суддям може знадобитися до 5 років, прогнозує заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов. Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

Читайте такожУ Мін'юсті анонсували подачу до ЄСПЛ найближчим часом четвертого позову проти Росії"За даними Європейського суду до них вже надійшло декілька десятків справ з Криму і декілька сотень справ, які стосуються Донбасу", – зазначив Петухов.

"Ситуація спільна для всіх справ. Після того, як буде виграна перша справа, рішення по інших справах підуть достатньо швидко майже автоматично. Тому що вони будуть стандартні, там будуть повторюватися ті самі факти, які встановлені раніше. Тому єдине, до чого потрібно бути готовим, що це не буде швидким рішенням . Але насправді іншого виходу немає, тому що позиватися до ДНР не можливо", – наголосив він.