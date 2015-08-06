Уряд підпорядкував Фіскальну службу міністру фінансів – постанова

Відповідні зміни закріплені постановою уряду №548.

Згідно з постановою, Фіскальна служба не буде тепер погоджувати з Мінфіном рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань платників податків на строк, що виходить за межі одного бюджетного періоду, а лише повідомлятиме про ухвалені рішення.

Читайте такожФіскальна служба хоче впровадити електронний акциз уже цього року

Постановою передбачається, що кандидатура голови Фіскальної служби буде вноситься на розгляд уряду за пропозицією міністра фінансів. Кандидатури заступників голови Фіскальної служби також будуть подаватися за пропозицією міністра фінансів, якому свої пропозиції озвучуватиме голова ДФС. Крім того, документ виключає норму про те, що у голови ДФС може бути лише два заступники.

Як повідомляв УНІАН, результатом реформування Державної фіскальної служби, яке має завершитися до кінця 2016 року, має стати ліквідація корупції в ДФС, а також усунення можливостей для контрабанди та ухилення від сплати податків.

У рамках реформи Державно фіскальної служби планується збільшити кількість заступників очільника відомства з двох до п'яти - у відповідності з кількістю напрямів роботи служби, а також скоротити штат на 30% завдяки упровадженню електронних сервісів.