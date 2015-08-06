Корупція в "Укрспирті" і "Укрзалізниці" має конкретні прізвища - Соболєв

Про це він заявив, коментуючи матеріали про зв'язок призначеного без конкурсу в. о. керівника "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього з фірмами, які отримують підряди на "Укрзалізниці" і щоразу завищують вартість робіт.

"Для того, щоб припинити практику призначення виконуючих обов'язки директорів держпідприємств замість проведення кадрового конкурсу, крім роботи правоохоронців потрібна воля перших керівників держави. Я бачу, як всупереч здоровому глузду, всупереч програмі міністра аграрної політики, всупереч нашим рекомендаціям не можуть провести конкурс на керівника підприємства "Укрспирт". Тобто конкурс провели, але потім його переможців оголосили злочинцями, потім інформація не підтвердилася, але мета була досягнута. Той чоловік, який виконував обов'язки, якого поставили вищі керівники держави, він залишився виконуючим обов'язки. І це друга кнопка, на яку нам, як суспільству, треба тиснути. Нам потрібно дивитися, хто кришує корупцію на великих державних підприємствах, тому що у неї є конкретні імена. Вся країна може дізнатися – хто кришує "Укрзалізницю" і чому міністр, який за це відповідає, не може організувати і провести нормальний кадровий конкурс", - підкреслив Єгор Соболєв.

За словами депутата, комітет веде список важливих кримінальних проваджень, пов'язаних з корупцією, які почали Генпрокуратура, МВС і СБУ.

"Зараз близько двохсот таких справ, які перебувають у стані досудового слідства. Це означає, що насправді нічого не робиться, щоб знайти і покарати винних. Тут вихід один – вигнати цих і поставити нових керівників Генпрокуратури. І тоді ми дуже швидко побачимо результат. Правда, потім постане питання – а хто судді? Хто забезпечить якість правосуддя. Нинішні суди очистити неможливо, їх потрібно заснувати заново", - каже Соболєв.

Посаду виконуючого обов'язки генерального директора УЗ Олександр Завгородній отримав поза конкурсом наказом міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися матеріали про "співпрацю" компаній Завгороднього з залізницею. Наприклад, перевірка КРУ виявила, що оформлена на сина і брата директора УЗ фірма "Сферастрой Інвест" завищувала ціна на роботи для Придніпровської залізниці, де Завгородній обіймав посаду першого заступника начальника.