Кушнарьов може обійтися без подання Президента

Народний депутат України з фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вважає, що якщо Президент протягом 15 днів не внесе подання на призначення прем’єр-міністра, це міг би зробити голова Верховної Ради України за аналогією конституційної норми щодо процедури підписання законів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив представник Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ в інтерв’ю журналістам.

Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що, з одного боку, невнесення кандидатури на посаду прем’єр-міністра на розгляд парламенту є грубим порушенням Конституції, але, з іншого боку, «якогось підстраховуючого варіанту, дублюючого варіанту не існує», - сказав Є.КУШНАРЬОВ, додавши, що раніше Президент міг довгий час не підписувати закони, ухвалені парламентом і це ніяк не регулювалось чинним законодавством, але після внесення змін до Конституції законодавець передбачив норму, що якщо Президент протягом 15 днів не повертає закон на повторний розгляд парламенту, або не підписує його це може зробити голова ВР. «Знайшли вихід з цієї ситуації, я думаю, прийдуть і до того, що в даному випадку буде дублююча норма – не підписує подання Президент – використовує 15 днів і тоді він стає фігурою, яка вже не впливає на цей процес», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Разом з тим, за словами Є.КУШНАРЬОВА, він не може сказати, що буде далі, оскільки сьогодні навіть немає Конституційного Суду.

Водночас Є.КУШНАРЬОВ підтвердив, що Партія регіонів вимагатиме, аби процедура приведення до присяги суддів КС відбувалась в рамках Конституції і законів України.

Нагадаємо, що подання антикризової коаліція на призначення прем’єр-міністром України лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА ввечері 18 липня надійшло до Секретаріату Президента. Від моменту надходження цієї пропозиції до Секретаріату Президент має 15 днів для її розгляду.