Аваков пішов у відпустку, залишивши замість себе Згуладзе
16:44, 10 серпня 2015Політика
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У той же час не уточнюється, як довго триватиме відпустка міністра.
Згулазде тимчасово виконуватиме обов'язки Авакова / Фото УНІАН
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пішов у відпустку, його обов’язки виконуватиме перший заступник Ека Згуладзе.
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Про це УНІАН повідомив начальник Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
Водночас він не уточнив, як довго триватиме відпустка міністра.
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