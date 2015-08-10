Аваков пішов у відпустку, залишивши замість себе Згуладзе

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пішов у відпустку, його обов’язки виконуватиме перший заступник Ека Згуладзе.

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Про це УНІАН повідомив начальник Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Водночас він не уточнив, як довго триватиме відпустка міністра.