Британський архітектор подав в суд на Roshen

Він звинуватив компанію в крадіжці розроблених ним дизайнерських проектів, пише The Times.

Представник фірми D Estate також заявив, що один з топ-менеджерів корпорації також сказав йому, що компанія вірить в "мафіозні методи ведення бізнесу", а також залякував його, підштовхуючи звільнитися, щоб не доводити справу до суду, цитує видання Новое время.

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"Наша фірма розробляла для заводу Roshen дизайн офісного будинку, прохідну та переобладнаного приміщення для очищення молоковозів", - пояснив архітектор.

Судовий позов з претензіями до кондитерської корпорації на збитки понад 100 тисяч фунтів стерлінгів поданий в Україні. Roshen зазначила, що відмовилася перерахувати архітекторам 40% належних їм коштів. У компанії пояснили інцидент тим, що частина креслень прийшла з запізненням і була зроблена з помилками, через що їх було неможливо використовувати.

У результаті корпорація звела будівлю за проектом британського архітектора, але доповнила його своїми корективами.