На місцевих виборах можуть повторитися "каруселі"

Таку думку висловив журналістам представник громадської організації «Рух за реформи» Вадим Якимець.

На даний момент ряд народних депутатів України наполягають на тому, що внутрішньо переміщеним особам необхідно надати право на участь у місцевих виборах 25 жовтня, нагадав представник «Руху за реформи».

«Колізія полягає в тому, що право біженців на участь у виборах закріплено в Законі про статус тимчасово переміщених осіб, однак цей момент не відображено у Законі про місцеві вибори, пояснив Якимець. – Тому депутати готують зміни до Закону про місцеві вибори».

«Звичайно, громадяни України, зареєстровані як тимчасово переміщені особи, мають повне право брати участь у місцевих виборах як члени громад, – вважає активіст «Руху за реформи». – Однак насторожує те, що виборче законодавство вирішили міняти в останній момент, а також, що дані зміни можуть відкрити прекрасну можливість для використання брудних технологій».

Якимець переконаний, що парламентарі повинні додатково вивчити дане питання, щоб не повторилося таке ганебне явище, як «виїзні каруселі».

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Він нагадав, що недавні вибори у 205-му виборчому окрузі в Чернігові засвідчили сильний опір чинної влади оновленню політичної системи. «Начебто після Революції Гідності Україна повинна була зробити крок у напрямку розвитку демократії, – сказав Якимець, – але насправді чернігівські події показали, що на виборах були і гречка, і соціальні домовленості з виборцями, за які платили гроші. Характер влади не змінився, брудні технології нікуди не зникли».

Як відомо, Центральна виборча комісія постановила у 2012 році, що виборець може змінити місце голосування без зміни виборчої адреси лише в межах виборчого округу. А значить, поки що переселенці не можуть голосувати на місцевих виборах не у своєму виборчому окрузі.

За даними Міністерства соціальної політики України, станом на 18 травня 2015 року на обліку перебувало 1 292 834 переселенця або 1 016 060 сімей з Криму і Донбасу.